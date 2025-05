Pallamano l’Italia contro la Spagna per gli Euro 2026 | sfida nel Brindisino

Brindisino uno degli appuntamenti più importanti della Pallamano italiana che punta dritta agli Europei. Un match atteso giovedì 8 maggio, al Palasport di Fasano, dove la nazionale azzurra, guidata dal direttore tecnico Bob Hanning, affronterà la Spagna in una sfida che. 🔗 Brindisireport.it - Pallamano, l’Italia contro la Spagna per gli Euro 2026: sfida nel Brindisino FASANO - Fa tappa neluno degli appuntamenti più importanti dellaitaliana che punta dritta aglipei. Un match atteso giovedì 8 maggio, al Palasport di Fasano, dove la nazionale azzurra, guidata dal direttore tecnico Bob Hanning, affronterà lain unache. 🔗 Brindisireport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pallamano, Bob Hanning: “Contento delle vittorie contro la Lettonia, iniziamo a pensare alla Spagna” - Dopo aver battuto 30-35 in trasferta e 41-30 nel giro di quattro giorni la Lettonia, l’Italia della pallamano può guardare con realtà e ottimismo la classifica del Girone 4 delle qualificazioni agli Europei 2026. Gli azzurri del dt Bob Hanning sono primi con 6 punti, anche perché hanno superato due volte il finalino di coda della pool: all’orizzonte, nella prima quindicina del mese di maggio, si stagliano per le figure delle rivali Spagna e Serbia che faranno capire a tutto il movimento tricolore se l’Italia potrà dare seguito alla partecipazione ai Mondiali 2025 andando a far parte delle ... 🔗oasport.it

Pallamano: l’Italia sfida la Spagna per la qualificazione agli Europei. Definita data e sede - Torna in campo la Nazionale italiana di pallamano maschile. Il prossimo 8 maggio infatti gli azzurri sfideranno la Spagna al Palasport di Fasano per la quinta, nonché penultima, giornata valida per le qualificazioni agli EHF Euro 2026. Non sarà una partita banale, considerando anche la situazione delle rispettive squadre, entrambe in testa alla classifica del Gruppo 4, con sei punti, davanti alla sempre combattiva Serbia. 🔗oasport.it

Pallamano femminile, le convocate dell’Italia per i play-off ai Mondiali contro la Romania - In vista del decisivo terzo turno dei play-off di qualificazione ai Mondiali di pallamano femminile 2025, l’Italia del DT Alfredo Rodriguez Alvarez ha diramato l’elenco delle convocate: la doppia sfida si giocherà contro la Romania, con andata il 9 aprile a Chieti (nella sede del Centro Tecnico Federale) e ritorno in trasferta il 13 aprile. Lo staff tecnico azzurro ha selezionato 18 giocatrici: 2 portieri e 16 giocatrici di movimento, che si raduneranno già il prossimo 6 aprile. 🔗oasport.it

Ne parlano su altre fonti

Pallamano, l’Italia contro la Spagna per gli Euro 2026: sfida nel Brindisino; Pallamano, l'Italia contro la Spagna per gli Euro 2026: sfida nel Brindisino; Qualificazioni EHF EURO 2026: Italia - Spagna l’8 maggio al Palasport di Fasano; Pallamano, qualificazioni Europei: impresa sfiorata in Spagna, l'Italia punta la Serbia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pallamano, l’Italia contro la Spagna per gli Euro 2026: sfida nel Brindisino - Gli Azzurri si giocano la qualificazione al torneo continentale dopo 28 anni di assenza. La nazionale di Hanning raduna 17 atleti dal 4 maggio ... 🔗brindisireport.it

Pallamano: A1 donne; Erice, semifinale con vista scudetto - Dopo una stagione super, in cui l'Handball Erice ha già alzato al cielo la Supercoppa italiana e la Coppa Italia, scocca l'ora dei play-off del campionato di A1 femminile di pallamano. (ANSA) ... 🔗msn.com

La Pallamano ad un passo dalle fase finali nazionali - Manca davvero un centimetro: alla Pallamano Faenza di coach Fabrizio Folli basta 1 punto contro la terz’ultima della classe Modena per festeggiare il 1° posto aritmetico nel girone Emilia-Romagna di s ... 🔗ravennawebtv.it