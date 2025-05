Pallamano Genea Lanzara ad un passo dalla salvezza

Genea Lanzara si prepara ad affrontare il secondo atto dei Playout di Serie A Silver in programma domani, Sabato 3 Maggio alle ore 17:30, in quel di Catania. La formazione salernitana ha imposto il proprio ritmo con autorevolezza nel primo incontro, superando il Mascalucia con un netto 36-22 e compiendo un passo importante verso la permanenza nella categoria. Domani i rossoblu voleranno in Sicilia, dove saranno chiamati a confermare quanto di buono fatto sul parquet di casa: per ottenere la salvezza sarà sufficiente anche un pareggio, ma i ragazzi della Genea Lanzara scenderanno in campo con l'obiettivo di conquistare una nuova vittoria e chiudere nel migliore dei modi questa intensa stagione sportiva.La prestazione dell'andata ha messo in luce la determinazione, la coesione e la solidità del gruppo salernitano, che ha saputo interpretare al meglio una gara dall'elevato valore tecnico e psicologico.

Pallamano, Genea Lanzara: ultimo turno di regular season, salernitani di scena a Carpi - Tempo di lettura: 2 minutiSi chiude la Regular Season del Campionato Nazionale di Serie A Silver. La Genea Lanzara attesa da una sfida delicata ed importante, questo Sabato eccezionalmente alle ore 21:00 presso la Palestra Caporale Palumbo. I salernitani affronteranno il Carpi, in sessanta minuti che si preannunciano decisivi per il destino della Genea. Innanzitutto servirà un successo per capitan Milano e compagni per sperare nella salvezza diretta che passerà, tuttavia, anche dai risultati sugli altri campi. 🔗anteprima24.it

Pallamano, Genea Lanzara: sfida decisiva a Faenza contro il Romagna - Tempo di lettura: 2 minutiUna sfida che si prospetta quasi decisiva per il destino della Genea Lanzara nel Campionato Nazionale di Serie A Silver. Il penultimo turno stagionale pone ai salernitani una sfida ardua, poiché in trasferta, contro il Romagna in quel di Faenza. Ambo le squadre sono appaiate a quota 17 punti in classifica, dunque entrambe nella lotta per evitare i playout e centrare la salvezza diretta. 🔗anteprima24.it

Pallamano, Genea Lanzara: lotta salvezza, sabato prima sfida contro Mascalucia - Tempo di lettura: 2 minutiArchiviate le festività pasquali, è tutto pronto in casa Genea Lanzara per le sfide clou della stagione in corso. I salernitani, conclusa la Regular Season del Campionato Nazionale di Serie A Silver con 19 punti all’ attivo e condannati ai PlayOut a causa della classifica avulsa, affronteranno in semifinale il Mascalucia. Gara di andata in programma Sabato 26 Aprile alle ore 18:00 presso la Palestra Caporale Palumbo di Salerno; match di ritorno in terra sicula Sabato 3 Maggio alle ore 17:30. 🔗anteprima24.it

