Pallamano A Gold Publiesse Chiaravalle dentro o fuori | la salvezza passa dalla sfida al Pressano

Chiaravalle, 2 maggio 2025 – dentro o fuori. Anzi, fuori o dentro la zona playout. Publiesse Chiaravalle contro Pressano è una finale a tutti gli effetti. Da giocare in casa, al PalaSport di Chiaravalle, in mezzo ai calorosi appassionati biancoblu, chiamati a raccolta per l’ennesima volta. sfida prevista sabato 3 maggio e attenzione all’orario: si parte alle ore 19, in virtù della contemporaneità obbligatoria in tutti i campi della Serie A Gold. Ultima giornata di campionato.Carta, penna e calcolatrice non servono. I calcoli sono maledettamente semplici. Publiesse Chiaravalle e Pressano registrano 16 punti dopo 25 turni di massima serie. Qualora il Camerano dovesse vincere contro la Raimond Sassari, priva di obiettivi, una tra Publiesse e Pressano sarebbe chiamata a disputare lo spareggio playout proprio contro il Camerano. 🔗 La squadra di Guidotti deve vincere o pareggiare se vuole evitare i play-out. In caso di sconfitta, deve sperare in un ko di Camerano, 2 maggio 2025 –. Anzi,la zona playout.controè una finale a tutti gli effetti. Da giocare in casa, al PalaSport di, in mezzo ai calorosi appassionati biancoblu, chiamati a raccolta per l’ennesima volta.prevista sabato 3 maggio e attenzione all’orario: si parte alle ore 19, in virtù della contemporaneità obbligatoria in tutti i campi della Serie A. Ultima giornata di campionato.Carta, penna e calcolatrice non servono. I calcoli sono maledettamente semplici.registrano 16 punti dopo 25 turni di massima serie. Qualora il Camerano dovesse vincere contro la Raimond Sassari, priva di obiettivi, una trasarebbe chiamata a disputare lo spareggio playout proprio contro il Camerano. 🔗 .com

