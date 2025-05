Pallamano A Gold La Macagi Cingoli va in Puglia a caccia dell’ottavo posto | sfida alla Junior Fasano

sfida al massimo delle nostre potenzialità”Cingoli, 2 maggio 2025 – La Macagi Cingoli chiude in Puglia il campionato 2024-2025 di Serie A Gold. La squadra di Palazzi, infatti, domani sabato 3 maggio alle 19.00 sfida i campioni uscenti della Junior Fasano, con cui condivide l’ottavo posto in classifica con 20 punti. “Sarebbe bello – spiega capitan Strappini – chiudere la stagione in questa posizione con una vittoria, perché sarebbe il nostro miglior piazzamento in massima serie a girone unico. Faremo il nostro gioco per cercare di portare a casa i 2 punti”.Il match di andata Nella sfida della 13^ giornata, Fasano riuscì a prevalere per 31-32 al PalaQuaresima, al termine di una partita molto combattuta. 🔗 La squadra di Palazzi affronta i campioni d’Italia uscenti con cui condivide l’ottava posizione. Strappini: “Interpreteremo laal massimo delle nostre potenzialità”, 2 maggio 2025 – Lachiude inil campionato 2024-2025 di Serie A. La squadra di Palazzi, infatti, domani sabato 3 maggio alle 19.00i campioni uscenti della, con cui condivide l’ottavoin classifica con 20 punti. “Sarebbe bello – spiega capitan Strappini – chiudere la stagione in questa posizione con una vittoria, perché sarebbe il nostro miglior piazzamento in massima serie a girone unico. Faremo il nostro gioco per cercare di portare a casa i 2 punti”.Il match di andata Nelladella 13^ giornata,riuscì a prevalere per 31-32 al PalaQuaresima, al termine di una partita molto combattuta. 🔗 .com

