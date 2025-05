Palladino | Ce la giochiamo al ritorno Ho visto i ragazzi molto carichi Da annullare il loro secondo gol

Firenze, 1 maggio 2025 - Al Betis la gara d'andata al Benito Villamarin, ma il 2-1 finale lascia apertissima la qualificazione anche per la Fiorentina in vista del ritorno del Franchi. Il gol di Luca Ranieri nella ripresa ha dato grande fiducia al gruppo, con Gosens che ha sfiorato il gol del pari con un colpo di testa da azione d'angolo. Servirà una partita ben fatta per novanta minuti e oltre, ma tutto sommato si può fare. Il Chelsea, in casa del Djungarden, ha vinto 4-1 ipotecando la finale di Breslavia. Mister Raffaele Palladino guarda il bicchiere mezzo pieno al termine del match. "I primi 10 minuti sapevamo che sarebbero partiti forte, in uno stadio molto caldo. Siamo andati in svantaggio ma non ci siamo scomposti, la squadra mi è piaciuta. Ha giocato con coraggio e personalità, ci sono tanti spunti positivi.

