Palestinesi allineati in fila dall' esercito israeliano in Cisgiordania

Cisgiordania, 2 mag. (askanews) - Decine di Palestinesi allineati in fila per strada sfilano davanti all'esercito israeliano apparentemente intenzionato ad arrestarli ai margini del campo di Nour Shams, nella Cisgiordania settentrionale occupata. Sono le immagini registrate da lontano dalla France Presse che ha contattato l'esercito israeliano ma non ha ricevuto alcuna risposta immediata. Dal 21 gennaio Israele conduce in questa regione una vasta operazione chiamata "Muro di ferro", descritta come "antiterrorismo".

Wafa: tre palestinesi uccisi dall'Idf - 4.57 Tre palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane nel campo di al-Faraa, vicino a Tubas, nella Cisgiordania occupata, ha riferito l'agenzia di stampa statale palestinese WAFA. Le forze di sicurezza hanno dichiarato a WAFA che le tre persone sono state uccise dopo che l'esercito israeliano ha sparato proiettili e granate contro la loro casa.L'esercito israeliano ha dichiarato,in un comunicato,che le tre persone uccise erano "terroristi ricercati che vendevano armi per scopi ter roristici". 🔗servizitelevideo.rai.it

