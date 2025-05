Palestina libera al Concertone del Primo maggio i Patagarri | Messaggio politico per chi è più sfortunato di noi

Palestina libera sulle note di una canzone ebraica. Ed è scoppiato il "caso Patagarri" al Concertone del Primo maggio. Sei giovani, i Patagarri hanno conquistato il pubblico di Roma. "Vogliamo una birra, lasciateci andare", dicono sorridendo mentre firmano autografi. Un gruppo uscito da X-Factor e che è arrivato su uno dei palchi più importanti in Italia. "È stato un grande onore, un'adrenalina incredibile, avremmo suonato per altre ore", hanno esordito così i giovani. Loro sono stati i primi che oggi hanno lanciato un Messaggio importante, cantando Palestina libera. "Messaggio potente? Ce ne sono stati anche altri – hanno rimarcato – Ci sembrava assurdo venire qui senza un Messaggio politico e in tutela di persone più sfortunate di noi".L'articolo "Palestina libera" al Concertone del Primo maggio, i Patagarri: "Messaggio politico per chi è più sfortunato di noi" proviene da Il Fatto Quotidiano.

