Palermo si conferma, ancora una volta, un modello di. originale gestione del suolo pubblico. Nello specifico, i nostri magnifici marciapiedi, un tempo fiore all'occhiello della mobilità a. 🔗 Palermotoday.it - "Palermo giungla urbana", quei marciapiedi impraticabili a causa delle erbacce Ehi, palermitani! Tenetevi forte (sempre che riusciate a liberarvi dai rampicanti selvaggi)! La nostra amatasi conferma, ancora una volta, un modello di. originale gestione del suolo pubblico. Nello specifico, i nostri magnifici, un tempo fiore all'occhiello della mobilità a. 🔗 Palermotoday.it

Rixi “Legame tra Milano e Palermo su rigenerazione urbana ed edilizia” - PALERMO (ITALPRESS) – “Il link tra Milano e Palermo è basato sulla rigenerazione urbana e sul tema dell’edilizia. Noi dobbiamo in questo momento interrogarci soprattutto su tutto quello che è stato fatto dopo la seconda guerra mondiale sui quartieri popolari, di trovare delle soluzioni per andare a rigenerare interi quartieri e soprattutto dare una risposta abitativa. Questo vale in particolare per le grandi aree urbane e sicuramente per riqualificare zone che al momento hanno difficoltà, anche legate al degrado ma soprattutto intrinsecamente legate al fatto che spesso questi edifici ... 🔗unlimitednews.it

Palermo. Aggressioni alla Polizia sono intollerabili, gli ultimi casi da guerriglia urbana - Lo ha detto Giovanni Assenzio, segretario provinciale Uil polizia Palermo, che ha raccolto le istanze provenienti ... negli incendi scaturiti da azioni di vera e propria guerriglia urbana. I mezzi ... 🔗libertasicilia.it

Pino Cuttaia apre a Palermo: nuova insegna e un progetto di riqualificazione urbana - Pino Cuttaia apre a Palermo il suo secondo Uovodiseppia dopo il successo di quello milanese: un progetto che avrà diverse ricadute positive sul territorio. 🔗msn.com