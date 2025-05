Palermo capitale italiano del volontariato spazio ai giovani | attesi 500 studenti ai Cantieri culturali

attesi nell'ambito di "Palermo capitale italiana del volontariato 2025": l'open day del volontariato giovanile che vedrà protagonisti oltre 500 studenti delle scuole superiori palermitane nella sala De Seta dei Cantieri culturali alla Zisa. 🔗 Palermotoday.it - Palermo capitale italiano del volontariato, spazio ai giovani: attesi 500 studenti ai Cantieri culturali Si terrà martedì 6 maggio 2025 uno degli eventi piùnell'ambito di "italiana del2025": l'open day delle che vedrà protagonisti oltre 500delle scuole superiori palermitane nella sala De Seta deialla Zisa. 🔗 Palermotoday.it

