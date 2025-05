Palermo 73enne muore in ospedale dopo una caduta con la bici elettrica

ospedale dopo essere caduto con la bicielettrica nella corsia del tram a Palermo . L’incidente si è verificato in via Pollaci. L’uomo è stato soccorso e ricoverato all’ospedale Civico dove è morto per le gravi ferite riportate. Le indagini sono condotte dall’Infortunistica della polizia municipale. 🔗 Feedpress.me - Palermo, 73enne muore in ospedale dopo una caduta con la bici elettrica Un uomo di 73 anni Antonino Mario D’Anci è morto inessere caduto con lanella corsia del tram a. L’incidente si è verificato in via Pollaci. L’uomo è stato soccorso e ricoverato all’Civico dove è morto per le gravi ferite riportate. Le indagini sono condotte dall’Infortunistica della polizia municipale. 🔗 Feedpress.me

