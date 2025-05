Palazzini | Plauso alle forze dell' ordine per l' operazione ' Lancia d' argento'

alle forze dell’ordine per il brillante successo dell’operazione “Lancia d’argento”, che ha portato allo smantellamento di una pericolosa organizzazione. 🔗 Arezzonotizie.it - Palazzini: "Plauso alle forze dell'ordine per l'operazione 'Lancia d'argento'" "Come capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Arezzo, desidero esprimere il più profondo ringraziamento e la più sentita ammirazioneper il brillante successod’”, che ha portato allo smantellamento di una pericolosa organizzazione. 🔗 Arezzonotizie.it

Se ne parla anche su altri siti

Francesco Palazzini (FdI): “Massimo plauso alle forze dell’ordine per l’operazione ‘Lancia d’Argento’” - Arezzo, 2 maggio 2025 – “Come Capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Arezzo, desidero esprimere il più profondo ringraziamento e la più sentita ammirazione alle Forze dell’Ordine per il brillante successo dell’operazione “Lancia d’Argento”, che ha portato allo smantellamento di una pericolosa organizzazione criminale responsabile di una lunga serie di furti ai danni di aziende orafe della nostra provincia – così Francesco Palazzini. 🔗lanazione.it

Multe nei cantieri delle Madonie, D'Anca e Danese (Filca Cisl): "Plauso alle forze dell'ordine" - “Esprimiamo un plauso alle forze dell'ordine ed, in particolare, ai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Palermo che oggi hanno eseguito controlli in due cantieri di Petralia Sottana e Petralia Soprana infliggendo multe per trenta mila euro e la sospensione dell'attività per gravi... 🔗palermotoday.it

Multe nei cantieri delle Madonie, D’anca e Danese (Filca Cisl): "Plauso alle forze dell'ordine" - “Esprimiamo un plauso alle forze dell'ordine ed, in particolare, ai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Palermo che oggi hanno eseguito controlli in due cantieri di Petralia Sottana e Petralia Soprana infliggendo multe per trenta mila euro e la sospensione dell'attività per gravi... 🔗palermotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Palazzini: Plauso alle forze dell'ordine per l'operazione 'Lancia d'argento'; Francesco Palazzini FdI | Massimo plauso alle forze dell’ordine per l’operazione ‘Lancia d’Argento’. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Francesco Palazzini (FdI): “Massimo plauso alle forze dell’ordine per l’operazione ‘Lancia d’Argento’” - Arezzo, 2 maggio 2025 – “Come Capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Arezzo, desidero esprimere il più profondo ringraziamento e la più sentita ammirazione alle Forze dell’Ordine per il brillant ... 🔗msn.com

Multe nei cantieri delle Madonie, D'Anca e Danese (Filca Cisl): "Plauso alle forze dell'ordine" - Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday “Esprimiamo un plauso alle forze dell'ordine ed, in particolare, ai carabinieri del nucleo ispettorato del ... 🔗palermotoday.it