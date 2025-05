Pagliai MCL Arezzo | Dedichiamo il Primo Maggio alle morti sul lavoro e siamo vicini alle famiglie di chi ha perso la vita sul lavoro

Arezzo, 2 Maggio 2025 – Pagliai (MCL Arezzo): "Dedichiamo il Primo Maggio alle morti sul lavoro e siamo vicini alle famiglie di chi ha perso la vita sul lavoro". Il ricordo di Filippo Bagni e Piero Bruni "Oggi Primo Maggio è la festa dei lavoratori che quest'anno i sindacati dei lavoratori CGIL CISL e UIL hanno voluto dedicare alle morti sul lavoro" – sottolinea il presidente di M.C.L. Arezzo Maurizio Pagliai. "Come ha detto il nostro presidente Mattarella in occasione della giornata mondiale della salute e per la sicurezza sul lavoro. Quella delle morti bianche è una piaga che non accenna ad arrestarsi e che ha mietuto solo nello scorso anno più di 1200 vite e creato più di 4000 invalidi. Ed è così, ma occorre fare qualcosa di più anche per le famiglie che quando succede piombano nel dolore e nello sconforto.

