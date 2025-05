Pagine sparse Gennaro Oliviero semina tracce culturali

Pagine sparse, Pagine di memorie. La raccolta di scritti di Gennaro Oliviero, Il ramo e la foglia edizioni, ripercorre le vicende del pensiero, dello studio e dell’attività di ricerca dell’autore. Due vite, una giuridica e una letteraria, dedicate a seminare tracce culturali, forse nel tentativo di mettere ordine in un mondo che egli percepisce come un labirinto.Lo stesso autore confessa: “Scrivere è più che pensare; è la sublimazione e la decantazione di tutto ciò che ci spinge a farlo, esperienze, delusioni, ambizioni, ansie eccetera, tutti gli “ammassi” delle rovine della nostra esistenza”.La scrittura è uno strumento per conservare il ricordo e l’identità. Nella società orale, la memoria e il potere del ricordare erano personificati da una dea, Mnemosine, che giacendo con Zeus generò le Muse. 🔗 di Fiorella Franchinidi memorie. La raccolta di scritti di, Il ramo e la foglia edizioni, ripercorre le vicende del pensiero, dello studio e dell’attività di ricerca dell’autore. Due vite, una giuridica e una letteraria, dedicate are, forse nel tentativo di mettere ordine in un mondo che egli percepisce come un labirinto.Lo stesso autore confessa: “Scrivere è più che pensare; è la sublimazione e la decantazione di tutto ciò che ci spinge a farlo, esperienze, delusioni, ambizioni, ansie eccetera, tutti gli “ammassi” delle rovine della nostra esistenza”.La scrittura è uno strumento per conservare il ricordo e l’identità. Nella società orale, la memoria e il potere del ricordare erano personificati da una dea, Mnemosine, che giacendo con Zeus generò le Muse. 🔗 Ildenaro.it

