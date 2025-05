Pagelle Torino-Venezia 1-1 | Casadei in ombra male Milinkovic Perez ispirato

Torino e Venezia non si fanno male, ma è un pareggio che non soddisfa nessuno. All’Olimpico la squadra di Vanoli – che ha poco da chiedere al suo campionato – pareggia grazie ad un rigore di Vlasic al 77?, dopo l’iniziale vantaggio di Kike Perez, bravo al 36? a penetrare nell’area granata e a battere Milinkovic-Savic con un piattone sul primo palo. Il Toro è decimo a quota 44 punti, mentre il Venezia sale a 26 punti. Si accorcia a una sola lunghezza il distacco dalla zona-salvezza e dal Lecce, che domani sfiderà il Napoli.TorinoMilinkovic-Savic 5Salva su Zerbin nel primo tempo, ma al 36? prende gol sul primo palo sul piattone non irresistibile di Kike Perez. Nel finale sbaglia un passaggio che poteva costare carissimiWalukiewicz 5Serata da dimenticare. Sostituito all’intervallo (46? Dembele 6 Entra bene in partita)Maripan 5. 🔗 non si fanno, ma è un pareggio che non soddisfa nessuno. All’Olimpico la squadra di Vanoli – che ha poco da chiedere al suo campionato – pareggia grazie ad un rigore di Vlasic al 77?, dopo l’iniziale vantaggio di Kike, bravo al 36? a penetrare nell’area granata e a battere-Savic con un piattone sul primo palo. Il Toro è decimo a quota 44 punti, mentre ilsale a 26 punti. Si accorcia a una sola lunghezza il distacco dalla zona-salvezza e dal Lecce, che domani sfiderà il Napoli.-Savic 5Salva su Zerbin nel primo tempo, ma al 36? prende gol sul primo palo sul piattone non irresistibile di Kike. Nel finale sbaglia un passaggio che poteva costare carissimiWalukiewicz 5Serata da dimenticare. Sostituito all’intervallo (46? Dembele 6 Entra bene in partita)Maripan 5. 🔗 Sportface.it

