Paganin, l’ex nerazzurro ha analizzato il momento dell’Inter di Inzaghi: le sue dichiarazioniL’ex calciatore nerazzurro Antonio Paganin, Intervenuto su Maracanà nel pomeriggio di TMW Radio, ha analizzato il momento in casa Inter. Di seguito, le sue dichiarazioni.SUL MOMENTO DELL’Inter – «Quando sei lì non puoi decidere tra un obiettivo o l’altro. Decidi se sei come il Milan a 20 punti in classifica, ma come fai a decidere di abbandonare il campionato Quando sei in corsa su tre fronti? Sapevamo che sarebbe stato questo il periodo più difficile. Se ci arrivi male fisicamente come infortuni paghi dazio, ma una squadra che ha carattere e forza come l’Inter poi trova le forse per fare una partita come quella di Barcellona. La partita di ritorno ti darà la fotografia del momento».SULLA LOTTA SCUDETTO – «Lotta Scudetto? Il Napoli è padrone del proprio destino. 🔗 Internews24.com - Paganin analizza: «Inter? Quando sei lì non puoi decidere tra un obiettivo o l’altro» , l’ex nerazzurro hato il momento dell’di Inzaghi: le sue dichiarazioniL’ex calciatore nerazzurro Antoniovenuto su Maracanà nel pomeriggio di TMW Radio, hato il momento in casa. Di seguito, le sue dichiarazioni.SUL MOMENTO DELL’– «sei lì nontra un. Decidi se sei come il Milan a 20 punti in classifica, ma come fai adi abbandonare il campionatosei in corsa su tre fronti? Sapevamo che sarebbe stato questo il periodo più difficile. Se ci arrivi male fisicamente come infortuni paghi dazio, ma una squadra che ha carattere e forza come l’poi trova le forse per fare una partita come quella di Barcellona. La partita di ritorno ti darà la fotografia del momento».SULLA LOTTA SCUDETTO – «Lotta Scudetto? Il Napoli è padrone del proprio destino. 🔗 Internews24.com

Paganin: «Inter, opterei su Frattesi! In Serie A sarà la più penalizzata» - Paganin punta su Frattesi in vista di Feyenoord-Inter e dell’emergenza che ha colpito la squadra di Simone Inzaghi. Poi si esprime sulla lotta in campionato. CAMBIO TATTICO – Massimo Paganin, intervenuto su TMW Radio, boccia l’eventuale cambio tattico in casa nerazzurra in vista della partita contro il Feyenoord di domani in Champions League. Le sue parole: «Non lo cambierei, col 4-4-2 fai tanta fatica, ma Bastoni da più sicurezza come braccetto di sinistra. 🔗inter-news.it

Biasin analizza: «Inter stanca e il calendario non aiuta. Ma…» - di RedazioneBiasin, il giornalista ha analizzato il momento dell’Inter sottolineando come la pressione mediatica sia solo sui nerazzurri Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Fabrizio Biasin ha analizzato il momento dell’Inter, sottolineando come al momento la pressione sia solo sulle spalle di Inzaghi. LE PAROLE DI BIASIN – Inter stanca, sì: non esistono le stagioni perfette, poi il calendario è complicato. 🔗internews24.com

