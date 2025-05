Packaging | Vpk Group acquisisce Open Imballaggi di Calcinate

Calcinate. Vpk Group, gruppo belga attivo nel settore della produzione di carta riciclata e Imballaggi, ha acquisito Open Imballaggi, azienda di Calcinate specializzata in Imballaggi in cartone ondulato. L'operazione mira a rafforzare la posizione del gruppo nel mercato italiano."L'acquisizione di Open Imballaggi – ha sottolineato Pierre Macharis, Ceo del Gruppo Vpk – si allinea perfettamente alla nostra strategia di rafforzamento della presenza nei principali mercati europei. La loro solida reputazione in termini di qualità e servizio completa le nostre attuali attività in Italia e siamo entusiasti di accogliere il loro team di esperti nella famiglia Vpk".L'acquisizione rafforza la presenza geografica del Gruppo Vpk in uno dei maggiori mercati europei del Packaging. La sede di Open Imballaggi integra le attività già esistenti di Vpk con Zetacarton e Iemme, supportando l'ulteriore crescita del mercato nell'importante area industriale attorno a Bergamo.

