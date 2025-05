PA stipendio giugno con arretrati e nuove indennità | aumenti fino a 120 euro

giugno 2025 sarà finalmente operativo il taglio del cuneo fiscale per i dipendenti pubblici.Il beneficio, previsto dalla Legge di Bilancio 2025, consentirà un aumento netto in busta paga per tutti i lavoratori con redditi fino a 40.000 euro lordi annui.A quanto ammontano gli aumentiL'importo del beneficio varia tra 80 e 120 euro al mese, a seconda della posizione reddituale del dipendente. Considerando che il provvedimento sarebbe dovuto partire già a gennaio, a giugno verranno erogati anche gli arretrati relativi ai primi cinque mesi dell'anno. Il totale, in alcuni casi, supererà i 400 euro netti una tantum.Il perché dei ritardiL'applicazione del nuovo sgravio fiscale ha subito un ritardo a causa di interventi tecnici sulla piattaforma NoiPa, il sistema informatico del Mef utilizzato per l'elaborazione delle buste paga del pubblico impiego.

