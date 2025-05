Ozzy Osbourne sarà in piedi per l’ultimo concerto dei Black Sabbath?

concerto di addio dei Black Sabbath, intitolato "Back to the Beginning", si terrà il 5 luglio prossimo al Villa Park di Birmingham, città natale della band. L'evento segnerà la prima reunion in 20 anni della formazione originale. Ma il frontman Ozzy Osbourne potrebbe essere costretto a cantare restando seduto su un trono. Ecco perché.La battaglia di Ozzy contro il ParkinsonNegli ultimi anni, il cantante britannico 76enne ha affrontato numerosi problemi di salute, tra cui la diagnosi di morbo di Parkinson nel 2019 e gravi lesioni spinali derivanti da una caduta domestica. Queste condizioni hanno compromesso la sua mobilità, costringendolo a utilizzare una sedia a rotelle in alcune occasioni. Ciò nonostante, Ozzy ha espresso il desiderio di offrire un'ultima performance ai suoi fan, affermando: "Sto cercando di rimettermi in piedi.

Mister Movie | Ozzy Osbourne racconta i suoi problemi di salute nel documentario No Escape From Now - La leggendaria icona del rock Ozzy Osbourne ha deciso di condividere la sua difficile battaglia con i problemi di salute attraverso un nuovo documentario intitolato No Escape From Now, che verrà lanciato su Paramount+ entro la fine dell'anno. Ozzy Osbourne si racconta: il nuovo documentario sulla sua salute e la carriera Il film esplorerà le sfide affrontate dal cantante, dalle gravi conseguenze di una caduta avvenuta nel 2019 fino alla sua ultima esibizione con i Black Sabbath, prevista per il 5 luglio 2025. 🔗mistermovie.it

Pirati dei Caraibi: Ozzy Osbourne avrebbe potuto recitare nel franchise, ecco perché non è accaduto - Il frontman dei Black Sabbath avrebbe potuto unirsi al franchise con Johnny Depp come già aveva fatto Keith Richards Ozzy Osbourne avrebbe potuto partecipare al franchise di Pirati dei Caraibi se Sharon Osbourne non si fosse messa di mezzo. Dopo l'uscita del primo capitolo nel 2003, la saga ha prodotto cinque film, con Pirati dei Caraibi 6 attualmente in fase di sviluppo. Il cast era composto da molte star di rilievo, tra cui Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom e Keira Knightley. 🔗movieplayer.it

A Villafranca il concerto di Neil Zaza, il chitarrista prediletto da Ozzy Osbourne - Sarà Neil Zaza, il chitarrista dell’Ohio specialista nel metal rock neoclassico, a inaugurare sabato 29 marzo alle 21 il Festival "Grandi Chitarre di Primavera", all’Esoteric Pro Audio Theater a Villafranca. Neil Zaza, uno dei maestri americani della chitarra rock, ha scelto l’Esoteric Pro Audio... 🔗veronasera.it

