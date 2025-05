Ozzy Osbourne e la reunion dei Black Sabbath | Ci sarò

Ozzy Osbourne ha ribadito che si esibirà a luglio in quello che è stato definito il suo ultimo concerto, in veste di leader della formazione originale dei Black Sabbath. Parlando con i suoi compagni di band al Guardian, ha detto: “Ci sarò e farò del mio meglio. Quindi tutto quello che posso fare . 🔗 (Adnkronos) –ha ribadito che si esibirà a luglio in quello che è stato definito il suo ultimo concerto, in veste di leader della formazione originale dei. Parlando con i suoi compagni di band al Guardian, ha detto: “Cie farò del mio meglio. Quindi tutto quello che posso fare . 🔗 Periodicodaily.com

Ozzy Osbourne si esibirà su un trono che sorvolerà lo stadio, nello show finale dei Black Sabbath - Ozzy Osbourne : nell’ultimo concerto dei Black Sabbath potrebbe riservare una grande sorpresa per i fan sulla sua performance. I rumours arrivano dallo storico collaboratore e chitarrista del “padrino dell’heavy metal”, Zakk Wylde. La leggendaria band si esibirà con quello che dovrebbe essere l’ultimo concerto il prossimo 5 luglio al Villa Park di Birmingham, dove insieme alla formazione originale della quale fanno parte insieme ad Osbourne anche Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward, sul palco ci saranno una serie di ospiti pronti a scaldare il pubblico nell’attesa come ... 🔗metropolitanmagazine.it

Ozzy Osbourne si prepara al suo ultimo concerto a Birmingham con Black Sabbath e ospiti internazionali - Il passare degli anni non sembra aver attenuato l’indomabile spirito di Ozzy Osbourne, icona indiscussa del rock mondiale, la cui vita è stata segnata da una serie di sfide legate alla salute e a un passato di eccessi. A 77 anni, il Re delle Tenebre si confida con il suo fisioterapista, rivelando una consapevolezza amara […] L'articolo Ozzy Osbourne si prepara al suo ultimo concerto a Birmingham con Black Sabbath e ospiti internazionali è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Mister Movie | Ozzy Osbourne racconta i suoi problemi di salute nel documentario No Escape From Now - La leggendaria icona del rock Ozzy Osbourne ha deciso di condividere la sua difficile battaglia con i problemi di salute attraverso un nuovo documentario intitolato No Escape From Now, che verrà lanciato su Paramount+ entro la fine dell'anno. Ozzy Osbourne si racconta: il nuovo documentario sulla sua salute e la carriera Il film esplorerà le sfide affrontate dal cantante, dalle gravi conseguenze di una caduta avvenuta nel 2019 fino alla sua ultima esibizione con i Black Sabbath, prevista per il 5 luglio 2025. 🔗mistermovie.it

Ozzy Osbourne e la reunion dei Black Sabbath: "Ci sarò" - Il leader della band racconta come si sta preparando all'evento : È dura, sono stato a riposo per così tanto tempo' ... 🔗msn.com

Ozzy Osbourne e la reunion dei Black Sabbath: «Sarà davvero l'ultimo concerto, non voglio morire in qualche stanza di hotel» - La leggendaria band parla dell'evento in programma il 5 luglio a Birmingham e il frontman racconta le sue condizioni di salute dopo gli ultimi, difficili anni ... 🔗corriere.it

Ozzy Osbourne si prepara per il concerto di reunion a Birmingham: la sfida della salute - Ozzy Osbourne si prepara per il suo ultimo concerto a Birmingham il 5 luglio 2025, riunendo i Black Sabbath dopo vent'anni. La moglie Sharon lo motiva nella sua sfida contro la salute. 🔗ecodelcinema.com