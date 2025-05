Ozzy Osbourne e la reunion dei Black Sabbath | Ci sarò

Ozzy Osbourne ha ribadito che si esibirà a luglio in quello che è stato definito il suo ultimo concerto, in veste di leader della formazione originale dei Black Sabbath. Parlando con i suoi compagni di band al Guardian, ha detto: "Ci sarò e farò del mio meglio. Quindi tutto quello che posso fare .

Ozzy Osbourne sarà in piedi per l’ultimo concerto dei Black Sabbath? - Il momento dei titoli di coda si avvicina anche per idoli che ci sembravano ‘eterni’. Il concerto di addio dei Black Sabbath, intitolato "Back to the Beginning", si terrà il 5 luglio prossimo al Villa Park di Birmingham, città natale della band. L'evento segnerà la prima reunion in 20 anni della formazione originale. Ma il frontman Ozzy Osbourne potrebbe essere costretto a cantare restando seduto su un trono. 🔗quotidiano.net

Ozzy Osbourne si esibirà su un trono che sorvolerà lo stadio, nello show finale dei Black Sabbath - Ozzy Osbourne : nell’ultimo concerto dei Black Sabbath potrebbe riservare una grande sorpresa per i fan sulla sua performance. I rumours arrivano dallo storico collaboratore e chitarrista del “padrino dell’heavy metal”, Zakk Wylde. La leggendaria band si esibirà con quello che dovrebbe essere l’ultimo concerto il prossimo 5 luglio al Villa Park di Birmingham, dove insieme alla formazione originale della quale fanno parte insieme ad Osbourne anche Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward, sul palco ci saranno una serie di ospiti pronti a scaldare il pubblico nell’attesa come ... 🔗metropolitanmagazine.it

