Ozan confessa errori; Zelis trama con sicario su Behram rapimenti e sparatorie

Ozan rivelerà il suo profondo rimorso per aver riposto fiducia in Zelis e confesserà a Guzide di aver scelto la compagna sbagliata, riconoscendo amaramente di aver dovuto allontanarla ben prima. Nel corso della nuova stagione, le anticipazioni lasciano presagire che emergerà il vero carattere di Zelis, rivelando il suo coinvolgimento nell’assunzione di un sicario incaricato . L'articolo Ozan confessa errori; Zelis trama con sicario su Behram, rapimenti e sparatorie è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it - Ozan confessa errori; Zelis trama con sicario su Behram, rapimenti e sparatorie rivelerà il suo profondo rimorso per aver riposto fiducia ine confesserà a Guzide di aver scelto la compagna sbagliata, riconoscendo amaramente di aver dovuto allontanarla ben prima. Nel corso della nuova stagione, le anticipazioni lasciano presagire che emergerà il vero carattere di, rivelando il suo coinvolgimento nell’assunzione di unincaricato . L'articoloconsuè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tradimento, anticipazioni 13 aprile: Umit aggredito, Ozan vuole sposare Zelis - Tutto quello che succederà domani nella puntata domenicale di Tradimento, la soap turca in onda su Canale 5 a partire dalle 14.25. Appuntamento domenicale con Tradimento, domani alle 14.25 su Canale 5. Nel prossimo episodio vedremo Sezai nel tentativo di riappacificare Guzide con il fratello Umit, che però correrà un grave pericolo. Ecco cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Negli episodi passati Tarik era riuscito a ricattare Umit, facendo leva sull'amore per la figlia che non vedeva da anni. 🔗movieplayer.it

Tradimento, anticipazioni settimanali dal 5 all’11 aprile 2025: Zelis allontana Ozan, Oylum scompare - Cosa accadrà nelle puntate Tradimento, in onda dal 5 all’11 aprile 2025? La soap turca con Vahide Perçin ci regalerà episodi ricchi di colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Ozan, intento a contattare Zelis. La ragazza però non vuol più saperne niente di lui. In seguito Oltan offrirà al ragazzo la possibilità di chiarirsi con la giovane. Nel frattempo Oylum lascerà l’aeroporto con Behram, e di lei si perderanno le tracce. 🔗superguidatv.it

Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Le nozze segrete di Ozan e Zelis! - Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per le nuove puntate di Tradimento, l’amata soap turca in onda su Canale 5: Ozan e Zelis si sposano di corsa, ma soprattutto senza dire niente alle loro mamme! 🔗comingsoon.it

Cosa riportano altre fonti

Tradimento, 18 aprile: nozze in segreto per Ozan e Zelis, Tarik viene incastrato per omicidio; Ozan confessa errori; Zelis trama con sicario su Behram, rapimenti e sparatorie; Tradimento, spoiler Turchia: Ozan si innamora di Zelis, ma non sa che è la cugina di Yesim. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tradimento trame 26 aprile, la falsa accusa di Zelis: 'Behram ha tentato di abusare di me' - Zelis mentirà a Ozan per screditare Behram nella puntata di Tradimento in onda sabato 26 aprile: "Ha tentato di abusare di me". 🔗it.blastingnews.com

Tradimento, trame turche: Zelis incastra la cognata per il delitto del marito - Mualla e Kahraman crederanno che sia stata Oylum a commissionare il ferimento di Behram, mentre la vera mandante è Zelis ... 🔗it.blastingnews.com

Tradimento, Zelis trama contro Ozan e Oylum per incastrarli nell’agguato a Behram - Nel corso delle prossime puntate di Tradimento, Ozan si troverà ad affrontare una profonda delusione nei confronti di sua moglie Zelis, quando verrà a conoscenza del suo piano volto a incastrare lui e ... 🔗sbircialanotizia.it