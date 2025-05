Otto e Mezzo Tomaso Montanari contro Meloni e i suoi elettori | Sudditi ignoranza

© Liberoquotidiano.it - Otto e Mezzo, Tomaso Montanari contro Meloni e i suoi elettori: "Sudditi, ignoranza" Tomaso Montanari interpellato da Lilli Gruber. A Otto e Mezzo, nella puntata in onda venerdì 2 maggio su La7, si torna a parlare dell'intervista rilasciata da Giorgia Meloni all'Adnkronos. Qui - spiega la conduttrice - la premier ha detto chiaro e tondo: "Con Trump leali ma non subalterni". Quanto basta a scatenare il rettore dell'Università per stranieri di Siena: "Non siamo subalterni? Se lo si deve precisare è perché sa bene che Trump è imprevedibile. Io non vedo questo moderatismo. Nell'intervista ha ribadito la necessità del premierato e del controllo dei magistrati, tutto questo non è affatto moderato".Non mancano poi altre sparate: "Siamo qualcosa che assomiglia all'Ungheria di Orban. Attaccano le università perché sono un nemico di questa comunicazione che punta sull'ignoranza, parla al suddito. 🔗 interpellato da Lilli Gruber. A, nella puntata in onda venerdì 2 maggio su La7, si torna a parlare dell'intervista rilasciata da Giorgiaall'Adnkronos. Qui - spiega la conduttrice - la premier ha detto chiaro e tondo: "Con Trump leali ma non subalterni". Quanto basta a scatenare il rettore dell'Università per stranieri di Siena: "Non siamo subalterni? Se lo si deve precisare è perché sa bene che Trump è imprevedibile. Io non vedo questo moderatismo. Nell'intervista ha ribadito la necessità del premierato e delllo dei magistrati, tutto questo non è affatto moderato".Non mancano poi altre sparate: "Siamo qualcosa che assomiglia all'Ungheria di Orban. Attaccano le università perché sono un nemico di questa comunicazione che punta sull', parla al suddito. 🔗 Liberoquotidiano.it

