Ostia spiagge libere piene ma senza bagnini | “Nessuna certezza in pericolo la sicurezza dei bagnanti”

senza bagnini sulle spiagge libere. Il problema è legato ai bandi gestititi dal Comune di Roma, che non ha ancora regolarizzato i servizi essenziali sulle spiagge libere di Ostia e Caselporziano. E intanto la sicurezza dei bagnanti è a rischio. 🔗 È iniziata la stagione estiva nel Lazio, masulle. Il problema è legato ai bandi gestititi dal Comune di Roma, che non ha ancora regolarizzato i servizi essenziali sulledie Caselporziano. E intanto ladei bagnanti è a rischio. 🔗 Fanpage.it

Ostia volta pagina con i giovani: spiagge libere assegnate a imprese under 35 - Ostia, 25 aprile 2025 – Roma Capitale prosegue il percorso di valorizzazione e rigenerazione del litorale romano. Si è infatti conclusa la procedura pubblica per l’affidamento delle spiagge libere di Ostia, bandita nel febbraio 2025: 54 le offerte pervenute. Dei nove lotti disponibili, sei sono stati aggiudicati, mentre per i tre lotti situati nell’area di Ponente – per i quali non sono pervenute offerte – l’Amministrazione garantirà direttamente, attraverso Zètema, i servizi essenziali mantenendo il presidio pubblico per consentire la fruizione in sicurezza della balneazione. 🔗cdn.ilfaroonline.it

Ostia, assegnate le spiagge libere: tre restano senza concessionario - Ad una settimana dall’avvio della stagione balneare sono stati annunciati i vincitori del primo tra i bandi indetti dall’amministrazione Gualtieri. Le spiagge senza operatori Per le nove spiagge libere del litorale romano che il comune aveva messo a gara sono arrivate 54 proposte. Un numero... 🔗romatoday.it

Ostia: l’inizio della stagione balneare è un caso, pienone ma spiagge sporche e senza servizi - Ieri è iniziata la stagione balneare, ma le spiagge libere di Ostia sono ancora senza servizi e soprattutto senza bagnini e soccorso in mare ... 🔗fanpage.it

Pienone sulle spiagge del litorale: assalto a quelle libere, anche senza chioschi - È piena estate a Ostia, Fregene e Maccarese. La stagione non è iniziata ma migliaia di romani e pellegrini si sono riversati sulla costa ... 🔗msn.com