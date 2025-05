Ostia | l’inizio della stagione balneare è un caso pienone ma spiagge sporche e senza servizi

stagione balneare, ma le spiagge libere di Ostia sono ancora senza servizi e soprattutto senza bagnini e soccorso in mare. 🔗 Ieri è iniziata la, ma lelibere disono ancorae soprattuttobagnini e soccorso in mare. 🔗 Fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

A Ostia parte la stagione balneare: tra polemiche e ritardi, sarà un’estate a ostacoli - La memoria di giunta che sancisce la durata della stagione balneare è stata già firmata. In attesa della relativa ordinanza, vale a dire del provvedimento con cui Gualtieri la formalizza, il comune ha convocato una commissione patrimonio per un ultimo confronto prima del via. Perché la stagione... 🔗romatoday.it

Ostia, la stagione balneare durerà un mese in più - Ostia, 18 aprile 2025 – La stagione balneare del Litorale romano prenderà ufficialmente il via il prossimo 1° maggio e, novità di quest’anno, sarà estesa fino al 30 ottobre, un mese in più rispetto al passato. Con una memoria approvata oggi in Giunta, Roma Capitale ha dato mandato agli uffici di attivare tutte le procedure necessarie per consentire l’apertura regolare della stagione, completare rapidamente, facendo le dovute verifiche, le gare in corso e garantire il subentro dei nuovi concessionari o la prosecuzione delle attività esistenti. 🔗cdn.ilfaroonline.it

Ostia presa d'assalto per il 1° maggio. La stagione balneare parte con sole e spiagge affollate - Prove d’estate sulle spiagge di Ostia. Nella giornata del primo maggio, che segna l’apertura della stagione balneare 2025, in tantissimi hanno raggiunto il litorale romano, complice il bel tempo che ha offerto un vero assaggio d’estate. Tanto che in molti ne hanno approfittato per lanciarsi anche... 🔗romatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Ostia, al via la stagione balneare: tutte le novità - Ostia, 1 maggio 2025 – E’ iniziata oggi la stagione balneare 2025 per le spiagge di Roma e durerà fino al 30 ottobre. Su proposta dell’Assessore Tobia Zevi, il Sindaco Roberto Gualtieri ha firmato ... 🔗msn.com

Quando aprono gli stabilimenti balneari, il calendario regione per regione - Nel 2025 gli stabilimenti balneari aprono dal 17 maggio con nuove regole, stagioni più lunghe e differenze tra Nord e Sud, da Rimini a Ostia fino a Puglia, Sicilia e Calabria ... 🔗quifinanza.it

A Ostia parte la stagione balneare: tra polemiche e ritardi, sarà un’estate a ostacoli - Il bando per le spiagge di Castelporziano non è ancora pronto ed i vincitori del bando sugli stabilimenti di Ostia non sono stati individuati. Le novità e le criticità della stagione che prende avvio ... 🔗romatoday.it