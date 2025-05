Ostia continua la strage dei pini a Castel Fusano | Una tragedia ambientale

Ostia, 2 maggio 2025- “Da anni denunciamo l’abbandono del verde nella Capitale e da tempo assistiamo a una vera tragedia ambientale nella Pineta di Castel Fusano, dove gli alberi continuano a morire nell’indifferenza generale. Il nostro patrimonio arboreo urbano e naturale sta crollando sotto il peso dell’incapacità di chi dovrebbe invece tutelare il patrimonio ambientale della Capitale”, dichiara Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale di Ecoitaliasolidale.La situazione nella Riserva Naturale del Litorale Romano, in particolare nella Pineta di Castel Fusano, è fuori controllo: tra incendi, attacchi di parassiti come la cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis), e l’assenza di una strategia concreta di cura e prevenzione, il rischio è la perdita definitiva di uno dei polmoni verdi più importanti del litorale romano. 🔗 , 2 maggio 2025- “Da anni denunciamo l’abbandono del verde nella Capitale e da tempo assistiamo a una veranella Pineta di, dove gli alberino a morire nell’indifferenza generale. Il nostro patrimonio arboreo urbano e naturale sta crollando sotto il peso dell’incapacità di chi dovrebbe invece tutelare il patrimoniodella Capitale”, dichiara Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale di Ecoitaliasolidale.La situazione nella Riserva Naturale del Litorale Romano, in particolare nella Pineta di, è fuori controllo: tra incendi, attacchi di parassiti come la cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis), e l’assenza di una strategia concreta di cura e prevenzione, il rischio è la perdita definitiva di uno dei polmoni verdi più importanti del litorale romano. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

