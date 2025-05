Ospedale Maggiore furti e auto danneggiate | ancora vandalismi nei parcheggi Cosa chiedono gli operatori

vandalismi nei parcheggi dell'Ospedale Maggiore, dopo i recenti casi al Navile. A segnalarlo il sindacato degli infermieri Nursind e la Fp-Cgil, invocando provvedimenti a sostegno degli operatori sanitari, stanchi di finestrini rotti e furti nelle auto lasciate in sosta nei parcheggi intorno al nosocomio."Uno degli ultimi episodi è avvenuto proprio ieri, Primo maggio – segnala il Nursind – giornata di festa per tanti lavoratori, ma non per gli infermieri di turno al Maggiore". Proprio alcuni di loro, vittime di spaccate durante l'orario di lavoro, tramite la nota del sindacato chiedono un cambio di passo. "Serve più ascolto e attenzione da parte dall'azienda", insistono. Tra l'altro al Maggiore c'è il parcheggio del nuovo Centro unico di risposta (Cur112), cioè il punto di ricezione delle chiamate d'emergenza, " al momento vuoto se non per l'utilizzo dei tecnici ed ingegneri della stessa centrale – proseguono i lavoratori – ma non per gli operatori del 112 e 118, che invece devono lasciare l'auto altrove, rischiando di ritrovarsela danneggiata", spiegano i sanitari.

