Ospedale di Vaio | sclerosi multipla e violenza un incontro per malati e loro caregiver

Aumentare la consapevolezza dei propri diritti, riconoscere quando si è vittime di discriminazioni e violenze, avere strumenti per superarle. Con questo obiettivo, l'unità operativa di Neurologia dell'Ospedale di Vaio e l'unità operativa semplice Psicologia della salute, clinica e di comunità.

Gardensia, 20 anni di fiori e impegno per la ricerca sulla sclerosi multipla - Gardensia 2025: 20 anni di fiori e impegno per la ricerca sulla sclerosi multipla. Dal 7 al 9 marzo, AISM porta nelle piazze italiane la manifestazione solidale che unisce ricerca, sensibilizzazione e sostegno alle persone con sclerosi multipla. In allegato la locandina. 🔗palermotoday.it

Sclerosi multipla, una vaccinazione personalizzata per prevenirla: lo studio - Milano, 7 apr. (Adnkronos Salute) - Prevenire la sclerosi multipla con una vaccinazione personalizzata, mirata a chi contrae le varianti più a rischio del virus di Epstein Barr, patogeno che può innescare la malattia neurologica. E' lo scenario prospettato da uno studio coordinato dal Centro scleros 🔗ilgiornaleditalia.it

Una ricerca italiana evidenzia i meccanismi che legano il virus di Epstein-Barr (Ebv) alla sclerosi multipla - La ricerca, coordinata dal Centro Sclerosi Multipla della Università Sapienza di Roma - Azienda Ospedaliero - Universitaria Sant’Andrea, ha evidenziato i meccanismi che legano il virus di Epstein-Barr alla sclerosi multipla, una malattia neurodegenerativa del sistema nervoso centrale, proponendo... 🔗ilpiacenza.it

Il modello Sclerosi multipla paradigmatico per gestire le politiche delle malattie ad alta complessità - 19 OTT - Partire dalla gestione delle cure per la sclerosi multipla per vincere la sfida ... al follow up e alla continuità assistenziale ospedale-territori. Oltre naturalmente alla necessità ... 🔗quotidianosanita.it

Sclerosi Multipla: identificata nei linfociti B e nei monociti l’espressione alterata di nuovi geni associati alla malattia - In uno studio pubblicato sul Journal of Autoimmunity, i ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con l’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano e con l’Ospedale Sant ... 🔗quotidianosanita.it

Sclerosi multipla, verso un vaccino personalizzato - A rispondere è una ricerca coordinata dal Centro Sclerosi Multipla della Sapienza – Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea, pubblicata sulla prestigiosa rivista Pnas (Proceedings of ... 🔗ilsole24ore.com