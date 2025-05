Ospedale Ceccarini inaugurato il nuovo parcheggio Più di 80 stalli di cui nove riservati a persone con disabilità

inaugurato questa mattina, 2 maggio, il nuovo parcheggio realizzato accanto all'Ospedale Ceccarini di Riccione. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte la sindaca di Riccione Daniela Angelini, l'assessore ai Lavori pubblici Simone Imola, il dottor Maurizio Spinelli della.

È stato inaugurato questa mattina, 2 maggio, il nuovo parcheggio realizzato accanto all'ospedale Ceccarini di Riccione. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte la sindaca di Riccione Daniela Angelini, l'assessore ai Lavori pubblici Simone Imola, il dottor Maurizio Spinelli della...

Una data speciale per l'ospedale Ceccarini: al debutto il nuovo mammografo per l'attività di screening - Un ulteriore passo concreto nel percorso verso un’assistenza sanitaria sul territorio sempre più di prossimità nei confronti del cittadino, in questo caso in termini di prevenzione. A partire da lunedì 10 marzo si avvia l'attività di screening mammografico su Riccione. Il mammografo sarà... 🔗riminitoday.it

Partiti i lavori per il nuovo parcheggio pubblico all’ospedale Ceccarini - Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione del un nuovo parcheggio pubblico presso l’ospedale Ceccarini, lato viale Frosinone. Il progetto, pensato per migliorare l’accessibilità all’ospedale, prevede la creazione di 84 nuovi posti auto, con aree dedicate a persone con disabilità... 🔗riminitoday.it

