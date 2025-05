Osimhen Juve piovono conferme | il Napoli può dire di sì a questa offerta! La cifra del potenziale affare

Osimhen Juve, piovono conferme: il Napoli può dire di sì a questa offerta! La cifra del potenziale affare e le ultime novità sul futuro del nigerianoIl Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Victor Osimhen, attaccante di proprietà del Napoli che in questa stagione ha giocato in Turchia in prestito al Galatasaray. Sulle sue tracce, come noto, c'è anche il mercato Juve.Stando a quanto riportato dal quotidiano il Napoli si prepara a monetizzare la sua cessione a fronte di offerte da circa 75 milioni di euro, valore della clausola rescissoria valida per l'estero. Bianconeri sempre alla finestra.

Osimhen Juve, il bomber nigeriano è il sogno per l’attacco della prossima stagione! Nuove conferme sull’obiettivo dei bianconeri - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve, è il sogno per l’attacco! La rivelazione in vista della prossima estate. Gli aggiornamenti Gianluigi Longari, su Sportitalia.com, ha fornito importanti aggiornamenti di calciomercato Juve. Le parole sulle possibili manovre dei bianconeri ed in particolare sull’attacco. OSIMHEN – «Il restyling sarà totale anche in attacco, con l’uscita di Vlahovic e con i discorsi sottotraccia che hanno coinvolto già mesi addietro sia il sogno Osimhen che il corteggiatissimo Lookman ormai al termine del suo ciclo atalantino. 🔗juventusnews24.com

Tudor Juve, piovono conferme: è in pole per sostituire Thiago Motta. Cambio di allenatore prima del Genoa? Ecco cosa filtra - di Redazione JuventusNews24Tudor Juve, piovono conferme: è in pole per sostituire Thiago Motta: tutti gli ultimi aggiornamenti sulla panchina bianconera Potrebbero essere decisive quelle in casa Juve per il cambio di allenatore. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, per il momento Thiago Motta dovrebbe restare fino al Genoa, ma la situazione è da monitorare. In pole a sostituire il mister c’è Tudor. 🔗juventusnews24.com

Kalulu Juve, piovono conferme sul riscatto del difensore: con il suo acquisto non ci saranno più operazioni in quel reparto? - di Redazione JuventusNews24Kalulu Juve, piovono conferme sul riscatto del difensore: gli aggiornamenti sulle possibili mosse dei bianconeri Il giornalista Alfredo Pedullà ha analizzato quello che potrebbe essere il futuro del calciomercato Juve in difesa confermando quello che sarà il riscatto del difensore Kalulu dal Milan. PAROLE – «Gli investimenti importanti saranno 3/4 tra centrocampo e attacco, in caso di qualificazione in Champions. 🔗juventusnews24.com

