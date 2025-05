Osimhen Juve | c’è un ‘alleato’ per portare il nigeriano in bianconero Potrebbe giocare un ruolo importante nell’affare tutti i dettagli

Osimhen Juve: chi è l’alleato’ per portare l’attaccante a Torino. Potrebbe giocare un ruolo importante nell’operazione, novità importantiCome riferito da Tuttosport, Victor Osimhen è un nome importante da tenere in forte considerazione per il calciomercato Juve in vista dell’estate, con il nigeriano che è in pole position nella lista dei desideri bianconeri per sostituire Dusan Vlahovic.L’attaccante di proprietà del Napoli, però, è la pista più complicata per una questione di costi: 70-75 milioni sono le richieste di Aurelio De Laurentiis, anche se la conoscenza di Giuntoli Potrebbe giocare un vantaggio dopo l’esperienza in azzurro. Su di lui c’è anche l’interesse del Manchester United. .com 🔗 Juventusnews24.com - Osimhen Juve: c’è un ‘alleato’ per portare il nigeriano in bianconero. Potrebbe giocare un ruolo importante nell’affare, tutti i dettagli : chi è l’alleato’ perl’attaccante a Torino.unnell’operazione, novità importantiCome riferito da Tuttosport, Victorè un nomeda tenere in forte considerazione per il calciomercatoin vista dell’estate, con ilche è in pole position nella lista dei desideri bianconeri per sostituire Dusan Vlahovic.L’attaccante di proprietà del Napoli, però, è la pista più complicata per una questione di costi: 70-75 milioni sono le richieste di Aurelio De Laurentiis, anche se la conoscenza di Giuntoliun vantaggio dopo l’esperienza in azzurro. Su di lui c’è anche l’interesse del Manchester United. .com 🔗 Juventusnews24.com

