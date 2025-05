Ornella Vanoni | “Ho attraversato più volte la depressione La morte? Mi sono già organizzata”

“Ho attraversato la foresta spettrale della depressione, mi sono fatta ricoverare per uscirne. Fazio? Sembra un prete, ma non è colpa sua…”: parla Ornella Vanoni - Gli amori, la depressione, le droghe e l’erotismo all’epoca della storia con Strehler, i rimpianti, l’idiosincrasia per L’appuntamento, la sua canzone cult che detesta. È una Ornella Vanoni appassionata e magnetica quella che si racconta al Corriere della Sera alla vigilia dell’uscita il 6 maggio del suo nuovo libro, Vincente o perdente (La Nave di Teseo), il ritratto scritto con Pacifico. Una vita presa a morsi, sempre, che si può riassumere in una frase: “Tra un passo indietro prudente e un salto nel vuoto io sempre saltato”. 🔗ilfattoquotidiano.it

“Il suo pis***o necrotizzato”. Che tempo che fa, l’uscita di Ornella Vanoni in diretta, Fabio Fazio senza parole - “Ornella, no dai!”. Fabio Fazio scuote la testa tra le risate del pubblico: Ornella Vanoni, come sempre, non si è trattenuta dal dirlo. Ieri sera la presenza della cantante a Che Tempo che Fa ha lasciato il segno ancora una volta con una battuta folgorante. Le sue ospitate nel programma sono ormai diventate veri e propri show, e anche stavolta la signora della musica italiana non ha deluso. Seduta accanto ad Achille Lauro, si è lasciata andare alla sua solita ironia tagliente. 🔗caffeinamagazine.it

Ornella Vanoni, laurea honoris causa dalla Statale di Milano - (Adnkronos) – L'Università Statale di Milano conferirà mercoledì 11 giugno la laurea honoris causa in 'Musica, Culture, Media, Performance' a Ornella Vanoni. Ad avanzare la proposta di laurea honoris causa per l'artista che ha da poco festeggiato i 90 anni, tra le figure più iconiche della musica italiana con oltre cento album pubblicati e cinquantacinque […] 🔗periodicodaily.com

Vanoni: "Con Strehler droghe ed erotismo, ricoverata per la depressione" - La cantante è tornata a parlare del suo passato sul Corriere, raccontando episodi inediti della sua vita che sono stati raccolti nel suo nuovo libro ... 🔗msn.com

