Ormai la solidarietà è un crimine chi aiuta i migranti in Europa rischia

Europa per aver compiuto atti di solidarietà verso le persone migranti. Lo evidenzia l'ultimo rapporto di Picum, che parla di una tendenza in crescita, con una progressione costante: erano 102 nel 2022, 117 nel 2023, 142 lo scorso anno. «Le accuse riguardano attività con una chiara finalità umanitaria, come il salvataggio in mare, la distribuzione di cibo, acqua, indumenti o l'offerta di riparo», si legge nel documento.A prevalere sono i casi di criminalizzazione delle operazioni di soccorso in mare: 88 persone su 142 sono state incriminate per attività legate al search and rescue. Ma la repressione colpisce anche chi fornisce aiuto a terra (21 persone), chi partecipa a proteste (17 casi) e chi offre un alloggio temporaneo (3 casi).

