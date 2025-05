OPPO porta il Butterfly Design a Milano con la serie Reno13

serie OPPO Reno13 che, quando si aprono, sprigionano un'energia speciale. Come Designer, cerco sempre di creare qualcosa che racconti l'emozione del momento», così il Designer italiano Davide Vavalà racconta la sua collaborazione con OPPO, tra le aziende leader nel settore degli smart device.E per celebrare questa partnership OPPO ospiterà un'installazione pop-up in Piazza Gae Aulenti, nel cuore di portanuova Milano, dal 9 al 13 maggio. L'evento includerà anche un esclusivo meet&greet con Davide Vavalà, che si terrà il 10 maggio.«Seguendo la tradizione del Design della serie Reno, ispirato alla natura, Reno13 series rappresenta l'apice di un nuovo approccio audace, in cui tecnologia e moda si fondono in perfetta armonia. La collaborazione con Davide per Reno13 series è un'estensione di questa distintiva filosofia di Design.

