' ' Opere da leggere' ' al Museo di Palazzo Pretorio un appuntamento tra arte e letteratura

Palazzo Pretorio è in programma un nuovo appuntamento del ciclo di incontri Opere da leggere, organizzato da Museo di Palazzo Pretorio e Biblioteca Lazzerini, in cui arte e letteratura si intrecciano dando vita a nuovi spunti di riflessione su temi trasversali. Ciascuno degli eventi in programma affronta una tematica diversa: l'appuntamento del 5 maggio è incentrato sul tema dei fiori. Sarà un incontro che regalerà ai partecipanti stimoli uditivi, visivi e anche olfattivi: il programma prevede una visita guidata che si soffermerà sui dipinti del Museo che rappresentano motivi floreali, accompagnata da una parte letteraria con riferimenti al ruolo che i fiori e i giardini hanno avuto come fonti di ispirazione per scrittori e scrittrici. Ai partecipanti verrà poi suggerito anche qualche "spunto floreale", per visitare luoghi suggestivi attraverso cataloghi e guide turistiche.

Palazzo Blu, due opere "pisane" al Museo Jacquemart André di Parigi - Pisa, 14 marzo 2025 - Dal 19 marzo, l'opera "Clio, musa della storia" di Artemisia Gentileschi e il "Ritratto di Artemisia Gentileschi" di Simon Vouet saranno protagonisti della mostra "Artemisia Héroïne de l’art" al Museo Jacquemart André di Parigi. Due capolavori della collezione permanente di Palazzo Blu di Pisa – il dipinto "Clio, musa della storia" di Artemisia Gentileschi e il "Ritratto di Artemisia Gentileschi" di Simon Vouet – sono in viaggio verso Parigi per essere esposti nella mostra "Artemisia Héroïne de l’art", che sarà aperta al pubblico dal 19 marzo al Museo Jacquemart André. 🔗lanazione.it

A Palazzo Serra di Cassano il Museo Digitale per Napoli 2500 - Il progetto è promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici insieme al Comune di Napoli all’interno delle celebrazioni di Napoli 2500. All’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nasce il Museo Digitale, un crocevia di storia, arte e cultura per Napoli 2500. Palazzo Serra di Cassano, storica dimora della famiglia, uno dei luoghi più affascinanti di […] 🔗2anews.it

Murales in ricordo di don Aldo Mei. Le opere esposte a Palazzo Ducale: “Importante progetto” - Lucca, 4 marzo 2025 – Sono coloratissimi e commoventi i tre murales realizzati dagli studenti e dalle studentesse del liceo artistico Passaglia per ricordare la figura di don Aldo Mei, il giovane sacerdote lucchese che sacrificò la sua vita per salvare alcuni ebrei e che, proprio per questo, venne fucilato sugli spalti delle Mura. I murales, frutto di un progetto iniziato lo scorso anno, sono stati esposti per la prima volta ieri mattina a Palazzo Ducale e troveranno la loro collocazione definitiva nei tre luoghi simbolo della vita del sacerdote: Lucca, Capannori e Fiano. 🔗lanazione.it

