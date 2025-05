Operazione Ramelli | la pacificazione che piace a La Russa

pacificazione tra fascismo e antifascismo è impossibile. Ma non è questo il problema. Non è la pacificazione che vogliono, quelli che ora la chiedono. Vogliono l'equiparazione di fascismo e antifascismo, pari e patta e palla al centro.Nei giorni scorsi, Giorgia Meloni ha detto che "la vicenda di Sergio Ramelli, la sua vita e la sua morte, sono un pezzo di storia d'Italia con cui tutti quanti, a destra e a sinistra, dobbiamo imparare a fare i conti". A questa ovvia constatazione, Ignazio Benito La Russa, a 50 anni dalla morte del ragazzo di destra ucciso nel 1975 da un gruppo di studenti di sinistra, ha aggiunto l'organizzazione di una kermesse, celebrata nella sede della Regione Lombardia, che ha dato il via a una vera e propria "Operazione Ramelli".Proposta di "pacificazione"? Sembra piuttosto che la vita stroncata di un ragazzo di 18 anni, frutto malato di un antifascismo che pensava di fare politica con le chiavi inglesi, 50 anni dopo diventi occasione e pretesto per infangare l'antifascismo e riabilitare i fascisti, onorare i "cuori neri" che negli anni Settanta hanno ucciso, solo a Milano, altri ragazzi come Claudio Varalli, Alberto Brasili, Gaetano Amoroso, Fausto Tinelli, Iaio Iannucci.

