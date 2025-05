Onu in crisi finanziaria prepara ampia riforma

Onu in crisi finanziaria prepara ampia riforma Tra le misure specifiche, figura la fusione delle agenzie operative Wfp, Unicef, Oms e Unhcr in un'unica agenzia umanitaria

Onu prepara ampia riforma a causa dei vincoli di bilancio - Le Nazioni Unite stanno valutando una radicale ristrutturazione con la fusione dei team chiave e la ridistribuzione delle risorse.

