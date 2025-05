Online la Precompilata 730 2025 | come visionarla scaricarla e stamparla Procedura guidata

2025 è disponibile Online, sul sito delle Entrate, la dichiarazione Precompilata 7302025. Ora tutti possono visualizzare direttamente il proprio 730 precompilato Online, preimpostato in base ai dati presenti per l’anno d’imposta 2024 Chi vuole (e ha le credenziali Spid per farlo) può accedere alla propria area riservata del sito delle Entrate e consultare direttamente il proprio modello 7302025. Sarà possibile anche modificare e inviare la Precompilata, ma per farlo occorre aspettare fino al 15 maggio: giorno in cui si avrà facoltà di cambiare o aggiungere i dati pre-inseriti e trasmettere al Fisco il proprio modello.E’ inoltre possibile vedere con i propri occhi quanto spetti di credito Irpef o quanto sia dovuto di debito Irpef. 🔗 Leggioggi.it - Online la Precompilata 730/2025: come visionarla, scaricarla e stamparla. Procedura guidata Dal primo pomeriggio del 30 aprileè disponibile, sul sito delle Entrate, la dichiarazione730. Ora tutti possono visualizzare direttamente il proprio 730 precompilato, preimpostato in base ai dati presenti per l’anno d’imposta 2024 Chi vuole (e ha le credenziali Spid per farlo) può accedere alla propria area riservata del sito delle Entrate e consultare direttamente il proprio modello 730. Sarà possibile anche modificare e inviare la, ma per farlo occorre aspettare fino al 15 maggio: giorno in cui si avrà facoltà di cambiare o aggiungere i dati pre-inseriti e trasmettere al Fisco il proprio modello.E’ inoltre possibile vedere con i propri occhi quanto spetti di credito Irpef o quanto sia dovuto di debito Irpef. 🔗 Leggioggi.it

