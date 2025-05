Omoda 3 e Omoda 7 i suv pensati apposta per l’automobilista del vecchio continente

Omoda Day, il car maker cinese lancia il crossover Omoda 7, dedicato a un pubblico maturo, e il crossover Omoda 3, rivolto ai più giovani. L'obiettivo è stregare il pubblico europeo coi sui veicoli preferiti, i Suv.Omoda 3, dal design accattivante. È un'auto pensata soprattutto per il mercato del vecchio continente, ha le dimensioni dei tanto apprezzati B-Suv e arriverà sul mercato nel 2026 a prezzi che si preannunciano competitivi e forte di una gamma di propulsori che dovrebbe accontentare un po' tutti, dall'elettrico all'ibrido. Ma per saperne di più bisognerà aspettare ancora qualche mese.Omoda 7 è spinta da un motore ibrido in grado di viaggiare anche in modalità di marcia elettrica e capace di un'autonomia di 1.457 km con un pieno di carburante. Nell'abitacolo spicca uno schermo scorrevole a binario da 15,6 pollici, collegato a un sistema audio a 12 altoparlanti.

(Adnkronos) – In occasione della Milano Design Week, OMODA & JAECOO svela in anteprima la nuova OMODA 9, ammiraglia Super Hybrid che ridefinisce l'estetica del SUV contemporaneo. Internamente la nuova OMODA 9 è ricca di dettagli di pregio come la nuova plancia curva da 24"6, il volante multifunzione con comandi tattili, l'illuminazione ambientale e l'audio immersivo

(Adnkronos) – In occasione della Milano Design Week, OMODA & JAECOO svela in anteprima la nuova OMODA 9, ammiraglia Super Hybrid che ridefinisce l'estetica del SUV contemporaneo. Internamente la nuova OMODA 9 è ricca di dettagli di pregio come la nuova plancia curva da 24"6, il volante multifunzione con comandi tattili, l'illuminazione ambientale e l'audio immersivo

Non poteva che essere alla Milano Design Week l'unveiling di Omoda 9, il futuro prossimo del marchio cinese, gruppo Chery, che da sempre fa proprio del design e del posizionamento lifestyle i suoi punti cardinali

