Omicidio volontario a Siena | arrestato Luis Fernando Porras Baloy per l' uccisione della convivente

convivente. Custodia cautelare in carcere per Luis Fernando Porras Baloy, colombiano di 27 anni, per l'Omicidio volontario aggravato della convivente Ana Yuleisy Manyoma Casanova, che aveva 32 anni il giorno della morte il 10 agosto 2024 nella loro casa a Siena. La misura, disposta dal gip senese, è stata eseguita oggi dalla polizia. L'Omicidio è aggravato dall'essere stato commesso durante il reato di maltrattamenti di famiglia e nei confronti di persona convivente e legata da relazione affettiva. 🔗 Quotidiano.net - Omicidio volontario a Siena: arrestato Luis Fernando Porras Baloy per l'uccisione della convivente Non ci fu uno sparo accidentale ma il colpo di fucile partì per uccidere la. Custodia cautelare in carcere per, colombiano di 27 anni, per l'aggravatoAna Yuleisy Manyoma Casanova, che aveva 32 anni il giornomorte il 10 agosto 2024 nella loro casa a. La misura, disposta dal gip senese, è stata eseguita oggi dalla polizia. L'è aggravato dall'essere stato commesso durante il reato di maltrattamenti di famiglia e nei confronti di personae legata da relazione affettiva. 🔗 Quotidiano.net

