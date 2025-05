Omicidio Pierina Paganelli Louis Dassilva ricoverato in ospedale dopo una settimana di sciopero della fame

Louis Dassilva è stato ricoverato dopo aver avviato da circa una settimana uno sciopero della fame per protestare contro la sua carcerazione. Il 35enne è detenuto per l'Omicidio di Pierina Paganelli. Secondo quanto riferiscono i legali dell'uomo, il ricovero è in via precauzionale, perché Dassilva sembra intenzionato a voler proseguire lo sciopero. 🔗 è statoaver avviato da circa unaunoper protestare contro la sua carcerazione. Il 35enne è detenuto per l'di. Secondo quanto riferiscono i legali dell'uomo, il ricovero è in via precauzionale, perchésembra intenzionato a voler proseguire lo. 🔗 Fanpage.it

