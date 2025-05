Omicidio Pierina Dassilva ricoverato | da una settimana continua lo sciopero della fame

della revoca della carcerazioneL'articolo Omicidio Pierina, Dassilva ricoverato: da una settimana continua lo sciopero della fame proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it - Omicidio Pierina, Dassilva ricoverato: da una settimana continua lo sciopero della fame Il caso, comunque, era già stato portato davanti al Gip del Tribunale di Rimini che aveva deciso di non procedere con il rigettorevocacarcerazioneL'articolo: da unaloproviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva ricoverato in ospedale dopo una settimana di sciopero della fame - Louis Dassilva è stato ricoverato dopo aver avviato da circa una settimana uno sciopero della fame per protestare contro la sua carcerazione. Il 35enne è detenuto per l'omicidio di Pierina Paganelli. Secondo quanto riferiscono i legali dell'uomo, il ricovero è in via precauzionale, perché Dassilva sembra intenzionato a voler proseguire lo sciopero.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Omicidio Pierina, attesa per la decisione sulla scarcerazione Dassilva: la difesa punta su Manuela Bianchi - È attesa tra domani e lunedì la decisione del gip Vinicio Cantarini sulla scarcerazione di Louis Dassilva: mentre per il procuratore Daniele Paci permangono "gravi indizi" a carico dell’indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, l'avvocato difensore, Riario Fabbri, ha spiegato a Fanpage.it che ha depositato una memoria in cui spiega perché dovrebbe essere scarcerato: "Si basa tutto sulla figura di Manuela Bianchi". 🔗fanpage.it

Omicidio Pierina Paganelli, Dassilva rompe il silenzio e smentisce Manuela Bianchi - Omicidio Pierina Paganelli, Dassilva rompe il silenzio e smentisce Manuela Bianchi – Si è protratto per oltre sei ore l’interrogatorio di Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre 2023. Dal carcere, il 35enne senegalese alla presenza del gip Vinicio Cantarini e del pm Daniele Paci ha smentito le dichiarazioni di Manuela Bianchi, sua ex amante e nuora della signora deceduta. 🔗tvzap.it

Cosa riportano altre fonti

Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva ricoverato in ospedale dopo una settimana di sciopero della fame; Louis Dassilva ricoverato in ospedale dopo una settimana di sciopero della fame. La moglie: Non è più lucido; Omicidio Paganelli, Louis Dassilva ricoverato in ospedale dopo lo sciopero della fame; Louis Dassilva ricoverato: “Lo sciopero della fame lo sta debilitando”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva ricoverato in ospedale dopo una settimana di sciopero della fame - Louis Dassilva è stato ricoverato dopo aver avviato da circa una settimana uno sciopero della fame per protestare contro la sua carcerazione ... 🔗fanpage.it

Omicidio Paganelli, Louis Dassilva ricoverato in ospedale dopo lo sciopero della fame - La moglie: “Le sue condizioni sono peggiorate. Non beve liquidi da venerdì”. Il 15 maggio l’udienza al tribunale della Libertà sulla richiesta di scarcerazione ... 🔗bologna.repubblica.it

Louis Dassilva ricoverato: “Lo sciopero della fame lo sta debilitando” - Caso Pierina Paganelli: l’allarme della moglie Valeria che lo ha visto nel colloquio di sabato scorso: “Ha perso lucidità e speranza” ... 🔗msn.com