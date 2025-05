Omicidio Paganelli Louis Dassilva ricoverato in ospedale dopo lo sciopero della fame

della Libertà sulla richiesta di scarcerazione 🔗 Repubblica.it - Omicidio Paganelli, Louis Dassilva ricoverato in ospedale dopo lo sciopero della fame La moglie: “Le sue condizioni sono peggiorate. Non beve liquidi da venerdì”. Il 15 maggio l’udienza al tribunaleLibertà sulla richiesta di scarcerazione 🔗 Repubblica.it

