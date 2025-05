Omicidio Paganelli | Dassilva ricoverato dopo lo sciopero della fame

Dassilva, 35enne detenuto a Rimini con l'accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli, è stato ricoverato nel pomeriggio del primo maggio all'ospedale Infermi di Rimini. L'uomo, in carcere dal 14 luglio scorso, ha avviato da circa una settimana uno sciopero della fame. Secondo quanto riferito dai legali Riario Fabbri e Andrea Guidi, il ricovero è avvenuto in via precauzionale, poiché Dassilva intende proseguire la protesta contro la sua carcerazione. Preoccupazione è stata espressa dalla moglie, Manuela Bartolucci, che ha parlato di un progressivo peggioramento delle condizioni fisiche e mentali del marito: "è molto dimagrito, disidratato, ha perso lucidità. Sta perdendo la speranza, si sente accerchiato e non ha più la forza di lottare". Secondo la donna, Dassilva avrebbe smesso anche di bere da venerdì scorso. 🔗 Agi.it - Omicidio Paganelli: Dassilva ricoverato dopo lo sciopero della fame AGI - Louis, 35enne detenuto a Rimini con l'accusa di aver ucciso la 78enne Pierina, è statonel pomeriggio del primo maggio all'ospedale Infermi di Rimini. L'uomo, in carcere dal 14 luglio scorso, ha avviato da circa una settimana uno. Secondo quanto riferito dai legali Riario Fabbri e Andrea Guidi, il ricovero è avvenuto in via precauzionale, poichéintende proseguire la protesta contro la sua carcerazione. Preoccupazione è stata espressa dalla moglie, Manuela Bartolucci, che ha parlato di un progressivo peggioramento delle condizioni fisiche e mentali del marito: "è molto dimagrito, disidratato, ha perso lucidità. Sta perdendo la speranza, si sente accerchiato e non ha più la forza di lottare". Secondo la donna,avrebbe smesso anche di bere da venerdì scorso. 🔗 Agi.it

