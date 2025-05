Omaggio a Tonino Guerra l' attore santarcangiolese vola nella città tedesca dove venne deportato

Omaggio a Tonino Guerra, l'attore santarcangiolese vola nella città tedesca dove venne deportato - L'attore santarcangiolese Marco Giorgi vola in Germania per omaggiare Tonino Guerra, nella città dove venne deportato: "Leggerò dodici poesie e due racconti, versi con cui ha affrontato l’orrore e la ... 🔗riminitoday.it

