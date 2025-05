Oltre 10mila visitatori alla Reggia il Primo Maggio

Primo Maggio, i luoghi della cultura hanno fatto registrare dati di affluenza particolarmente significativi su tutto il territorio nazionale, superando i 235mila ingressi complessivi. Musei, aree archeologiche e siti storici si confermano attrattori centrali per. 🔗 Casertanews.it - Oltre 10mila visitatori alla Reggia il Primo Maggio In occasione della festività del, i luoghi della cultura hanno fatto registrare dati di affluenza particolarmente significativi su tutto il territorio nazionale, superando i 235mila ingressi complessivi. Musei, aree archeologiche e siti storici si confermano attrattori centrali per. 🔗 Casertanews.it

Oltre 14mila visitatori alla Reggia di Caserta per la "Domenica al Museo" - Sono 14171 i visitatori che hanno scelto la Reggia di Caserta per trascorrere la prima domenica del mese di marzo, con gli ingressi gratuiti ai luoghi di cultura per l'iniziativa del ministero. A confermarlo è il Mic che ha diramato i dati della "Domenica al Museo". Numeri che confermano il... 🔗casertanews.it

Palazzo Farnese incanta oltre 2mila visitatori, tra loro anche il Nobel Giorgio Parisi - Domenica al museo, boom di visitatori a palazzo Farnese e Tarquinia: a Caprarola c'era anche il nobel Giorgio Parisi. Grande successo il 6 aprile per l'iniziativa del ministero della Cultura che, come ogni prima domenica del mese, ha aperto gratuitamente le porte dei musei e dei parchi... 🔗viterbotoday.it

Raid in un’abitazione: i ladri portano via un bottino da oltre 10mila euro - Tempo di lettura: < 1 minutoFurto in abitazione nella serata di ieri a Torrecuso in contrada Torrepalazzo. I malviventi approfittando dell’assenza dei proprietari in casa e dopo aver rotto la grata in ferro a piano terra ed entrati nell’abitazione, si sono diretti nella camera da letto rubando contanti e monili in oro per un valore complessivo di 10 mila e 500 euro. Sul posto dopo la denuncia del proprietario, sono intervenuti i Carabinieri del Comando Provinciale che hanno avviato le indagini. 🔗anteprima24.it

Ciliegi in fiore alla Reggia di Venaria, dato record di presenze: oltre 100.000 visitatori - La Reggia di Venaria, celebre per il patrimonio artistico e ... L’organizzazione interna ha segnalato che la gran parte dei visitatori si è concentrata nelle ultime due settimane, senza la presenza di ... 🔗torinofree.it

Reggia di Venaria, 30mila visitatori per i ciliegi in fiore - (ANSA) - TORINO, 29 MAR - Code mai viste a Venaria Reale per i ciliegi in fiore nei giardini della Reggia, dove con con le prenotazioni del weekend si arriva a 30 mila visitatori. Oggi alle 16,30 ... 🔗msn.com

Reggia di Venaria: affluenza record con 100.000 visitatori in due settimane - VENARIA – Un vero e proprio boom di visitatori ha interessato la Reggia di Venaria, che nelle ultime due settimane ha registrato un’affluenza straordinaria. Centomila ingressi paganti ... 🔗quotidianopiemontese.it