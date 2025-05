Oleksandr Dubinsky | Zelensky ha bisogno della guerra per restare al potere

Oleksandr Dubinsky, giornalista investigativo ed ex parlamentare ucraino, si trova detenuto dal novembre 2023 con l’accusa di aver collaborato con i servizi segreti russi. Secondo la sua versione, però, si tratterebbe di una ritorsione politica legata alle sue posizioni critiche nei confronti del presidente Volodymyr Zelensky e alla sua partecipazione, in passato, a iniziative pubbliche relative al caso Burisma e ai legami tra l’Ucraina e la famiglia Biden.Lo abbiamo raggiunto nel carcere dove è attualmente detenuto, grazie alla mediazione del suo avvocato, Glenn Diesen, che ci ha fornito documenti e materiale video a supporto delle dichiarazioni del suo assistito.Dal silenzio forzato alla voce ritrovata, Dubinsky racconta in esclusiva quanto, a suo dire, si cela dietro la sua incarcerazione. 🔗 It.insideover.com - Oleksandr Dubinsky: “Zelensky ha bisogno della guerra per restare al potere” , giornalista investigativo ed ex parlamentare ucraino, si trova detenuto dal novembre 2023 con l’accusa di aver collaborato con i servizi segreti russi. Secondo la sua versione, però, si tratterebbe di una ritorsione politica legata alle sue posizioni critiche nei confronti del presidente Volodymyre alla sua partecipazione, in passato, a iniziative pubbliche relative al caso Burisma e ai legami tra l’Ucraina e la famiglia Biden.Lo abbiamo raggiunto nel carcere dove è attualmente detenuto, grazie alla mediazione del suo avvocato, Glenn Diesen, che ci ha fornito documenti e materiale video a supporto delle dichiarazioni del suo assistito.Dal silenzio forzato alla voce ritrovata,racconta in esclusiva quanto, a suo dire, si cela dietro la sua incarcerazione. 🔗 It.insideover.com

