Ok Usa alla vendita di missili a Riad per 35 miliardi

Il Dipartimento di Stato americano ha approvato una possibile vendita all'Arabia Saudita di missili aria-aria a medio raggio avanzati Aim-120C-8 e del relativo supporto per 3,5 miliardi di dollari: lo ha reso noto il Pentagono. L'appaltatore principale sarà Rtx Corp, secondo la difesa Usa.

Ucraina, la Russia avanza a Kursk, Kiev valuta la ritirata, senza supporto intelligence Usa e missili di difesa Patriot "Adesso siamo ciechi" - Dopo l'annuncio di Trump e la conferma da parte della Cia, la sospensione degli aiuti militari e forniture a Kiev, la Russia "martella dall'alto" Ucraina, dopo la sospensione degli aiuti militari e delle forniture a Kiev da parte degli Stati Uniti, la controffensiva sta accusando diverse perd 🔗ilgiornaleditalia.it

TikTok, conto alla rovescia per la vendita negli Usa. Gli investitori in corsa - Domenica sera, a bordo dell’Air Force One, il presidente statunitense Donald Trump ha spiegato che la sua amministrazione è in contatto con quattro diversi gruppi interessati all’acquisto di TikTok, di proprietà della cinese ByteDance. Il destino della popolare app nel Paese è incerto da quando, il 19 gennaio, è entrata in vigore una legge che impone alla società madre di vendere la piattaforma per motivi di sicurezza nazionale (le agenzie d’intelligence temono che ByteDance condivida i dati degli utenti con il governo cinese) o affrontare la chiusura della piattaforma negli Stati Uniti. 🔗formiche.net

Usa: premier Groenlandia, non siamo in vendita, decidiamo noi nostro futuro - Milano, 5 mar. (LaPresse) – “Non siamo americani, non siamo danesi, perché siamo groenlandesi. Questo è ciò che gli americani e i loro leader devono capire”. Lo ha detto il primo ministro della Groenlandia Múte B. Egede, rispondendo ai commenti rilasciati durante la notte dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “La Groenlandia appartiene ai groenlandesi”, ha aggiunto in un post pubblicato su Facebook, “non siamo in vendita e non possiamo semplicemente essere presi. 🔗lapresse.it

Ok Usa alla vendita di missili a Riad per 3,5 miliardi - Il Dipartimento di Stato americano ha approvato una possibile vendita all'Arabia Saudita di missili aria-aria a medio raggio avanzati Aim-120C-8 e del relativo supporto per 3,5 miliardi di dollari: lo ... 🔗ansa.it

Ok Usa a parti ed equipaggiamenti di F-16 per l'Ucraina - Il Dipartimento di Stato americano ha approvato la potenziale vendita di parti e equipaggiamenti del caccia F-16 all'Ucraina per 310 milioni di dollari: lo ha reso noto il Pentagono. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Gli Stati Uniti approvano la vendita di missili alla Polonia per un valore di 1,17 miliardi di euro - Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver approvato la vendita di missili di difesa aerea alla Polonia per un valore di 1,33 miliardi di dollari (1,17 miliardi di euro). Il pacchetto comprende 400 ... 🔗msn.com