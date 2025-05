Ok Usa a parti ed equipaggiamenti di F-16 per l' Ucraina

© Quotidiano.net - Ok Usa a parti ed equipaggiamenti di F-16 per l'Ucraina partimento di Stato americano ha approvato la potenziale vendita di parti e equipaggiamenti del caccia F-16 all'Ucraina per 310 milioni di dollari: lo ha reso noto il Pentagono. Tra i principali appaltatori figurano Lockheed Martin Aeronautics, Bae Systems e Aar Corporation. 🔗 Il Dimento di Stato americano ha approvato la potenziale vendita didel caccia F-16 all'per 310 milioni di dollari: lo ha reso noto il Pentagono. Tra i principali appaltatori figurano Lockheed Martin Aeronautics, Bae Systems e Aar Corporation. 🔗 Quotidiano.net

Dazi Usa, Meloni “Misura sbagliata, non conviene a nessuna delle due parti” - ROMA (ITALPRESS) – “L’introduzione da parte degli USA di dazi verso l’Unione Europea è una misura che considero sbagliata e che non conviene a nessuna delle parti. Faremo tutto quello che possiamo per lavorare a un accordo con gli Stati Uniti, con l’obiettivo di scongiurare una guerra commerciale che inevitabilmente indebolirebbe l’Occidente a favore di altri attori globali. In ogni caso, come sempre, agiremo nell’interesse dell’Italia e della sua economia, anche confrontandoci con gli altri partner europei”. 🔗unlimitednews.it

Canale di Panama, accordo con Usa in chiave anti Cina, Trump: "Truppe dislocate per addestramento ed esercitazioni, intesa di 3 anni rinnovabile" - L'intesa consentirà un "uso congiunto" delle strutture panamensi ma non prevede "cessioni territoriali" per la costruzione di basi Usa Gli Stati Uniti potranno dislocare truppe nel Canale di Panama, è quanto stabilisce il nuovo accordo siglato tra i funzionari della sicurezza di entrambi i pa 🔗ilgiornaleditalia.it

L’IA controllerà i nuovi laser anti drone della Marina USA (ed è già polemica) - La Marina degli Stati Uniti sta compiendo significativi passi avanti nel contrasto alle minacce aeree, sviluppando tecnologie sempre più avanzate quali un nuovo sistema d’arma laser anti-drone che sfrutta l’intelligenza artificiale. Apprendiamo la notizia tramite New Atlas che spiega come il progetto, nato dalla collaborazione tra il Naval Postgraduate School (NPS), il Naval Surface Warfare Center Dahlgren Division, Lockheed Martin, Boeing e l’Air Force Research Laboratory (AFRL), punti a rendere questi sistemi più precisi ed efficaci nell’intercettare e distruggere bersagli in rapido ... 🔗screenworld.it

