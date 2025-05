Oggi la prima udienza a Russell Brand accusato di stupro e violenza sessuale

Russell Brand, accusato di stupro e violenza sessuale, comparirà Oggi davanti alla Westminster Magistrates' Court di Londra. Il 49enne, ex complottista ed ex marito della pop star Katy Perry, è stato incriminato all'inizio di aprile per due presunti stupri e diverse aggressioni sessuali contro quattro donne, commessi tra il 1999 e il 2005, nella regione costiera di Bournemouth e a Londra.L'udienza odierna, la prima in questo caso giudiziario mediatico, potrebbe dare il via a un processo. In un video pubblicato sui social media poco dopo il suo rinvio a giudizio, Brand, che vive negli Stati Uniti, ha negato le accuse e si è detto "grato" per l'"opportunità" di difendersi."Ero un idiota prima di vivere alla luce del Signore. Ero un tossicodipendente, un sessuomane e uno sciocco, ma non sono mai stato uno stupratore", ha detto, affermando di "non essere mai stato coinvolto in una relazione non consensuale".

