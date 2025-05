Oggi i funerali di Salvatore Turdo Andrea Miceli e Massimo Pirozzo Monreale si ferma per l’ultimo saluto

Monreale, i funerali di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, i tre giovani Monrealesi uccisi durante la tragica sparatoria avvenuta il 27 aprile scorso . Il Comune di Monreale ha annunciato di essersi fatto carico delle spese per le esequie. Intanto, mentre la cittadinanza si prepara a dare l’ultimo saluto. 🔗 Feedpress.me - Oggi i funerali di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo. Monreale si ferma per l’ultimo saluto Saranno celebrati questa mattina, venerdì 2 maggio alle 10.30, nella Cattedrale di, idi, i tre giovanisi uccisi durante la tragica sparatoria avvenuta il 27 aprile scorso . Il Comune diha annunciato di essersi fatto carico delle spese per le esequie. Intanto, mentre la cittadinanza si prepara a dare. 🔗 Feedpress.me

Su questo argomento da altre fonti

Femminicidio Sara Campanella, oggi camera ardente a Misilmeri. Domani i funerali - E’ arrivata ieri nel primo pomeriggio a Misilmeri, nel Palermitano, la salma di Sara Campanella, la studentessa universitaria uccisa lunedì scorso a Messina dal collega di corso, Stefano Argentino. Dopo che è stata eseguita l'autopsia sul corpo della 22enne, effettuata presso il Policlinico della città dello Stretto, il feretro è stato riconsegnato alla famiglia, che tramite il proprio legale Concetta La Torre ha chiesto di "poter vegliare" Sara "in modo intimo e riservato", "senza alcuna interferenza di giornalisti e troupe televisive". 🔗tg24.sky.it

Funerali di Eleonora Giorgi oggi a Roma. L’ultimo desiderio: “Suonate Pink Floyd e Procol Harum” - Roma, 5 marzo 2025 - È tutto pronto per l’ultimo saluto a Eleonora Giorgi, alle 16 di oggi verranno celebrati i funerali dell’attrice scomparsa lunedì per un tumore al pancreas. La famiglia ha voluto mantenere “strettamente privata” la camera ardente, mentre le esequie saranno aperte a tutti. Via Eleonora Giorgi? Nasce una petizione per dedicarle la strada del bacio di Borotalco È già iniziata la lunga fila di fan davanti alla Chiesa degli artisti in piazza del Popolo a Roma. 🔗quotidiano.net

Eleonora Giorgi, lacrime alla camera ardente: oggi i funerali - Personaggi tv. Eleonora Giorgi, lacrime alla camera ardente: oggi i funerali. Sono previsti per oggi pomeriggio i funerali di Eleonora Giorgi, l’attrice 71enne morta lunedì 3 marzo in una clinica di Roma. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nel cuore del cinema italiano e tra il pubblico che l’ha ammirata per la sua energia contagiosa e il suo spirito ironico e radioso. E ora, la famiglia, gli amici e i colleghi celebri e anche i fan si preparano a darle un ultimo saluto. 🔗tvzap.it

Su questo argomento da altre fonti

Oggi i funerali di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, Monreale si ferma per l’ultimo sal; Monreale si ferma per l'ultimo saluto ai tre giovani assassinati: stamattina il funerale; Sparatoria Monreale, oggi i funerali delle tre vittime: proseguono le indagini; Il triplice omicidio di Monreale, Calvaruso: Ho sparato per difendermi. Spunta l'audio di un testimone. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sparatoria Monreale, oggi i funerali delle tre vittime: proseguono le indagini - Oggi a Monreale si celebrano i funerali dei tre giovani uccisi nella sparatoria avvenuta nella notte tra il 26 e il 27 aprile. Proseguono le indagini sui complici di Salvatore Calvaruso, 19enne ... 🔗tg24.sky.it

Oggi i funerali di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo. Monreale si ferma per l’ultimo saluto - Saranno celebrati questa mattina, venerdì 2 maggio alle 10.30, nella Cattedrale di Monreale, i funerali di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, i tre giovani monrealesi uccisi durante la ... 🔗msn.com

Strage di Monreale. Oggi i funerali. Il punto sulle indagini - Saranno celebrati questa mattina, giovedì 2 maggio alle 10.30, nella Cattedrale di Monreale, i funerali di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, i tre giovani monrealesi uccisi durante la ... 🔗tp24.it